اندلاع حريق في وحدة سكنية بحدائق الأهرام والحماية المدنية تسيطر

مساء اليوم الأربعاء،





وتلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من عقار مكون من 6 طوابق بحدائق الأهرام غرب المحافظة.



ودفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات.



وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق بشقة سكنية بالطابق الرابع، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق، وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة،حريقًا إندلع في وحدة سكنية بحدائق الأهرام، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.