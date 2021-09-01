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عاجل.. البدري يُعلن تشكيل مصر لمواجهة أنجولا في تصفيات كأس العالم

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 07:25 م
بوابة الفجر
محمد جمال

أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، تشكيل المنتخب الذي سيواجه منتخب أنجولا ضمن منافسات الجولة الأولي للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 

ويضم التشكيل محمد الشناوي لحراسة المرمي -أحمد حجازي - محمودحمدي "الونش"-باهر المحمدي -أحمد ابوالفتوح- طارق حامد- عمرو السولية- محمد مجدي "افشه" - احمد سيد زيزو - حسين الشحات "- محمد شريف  

ويجلس علي دكة البدلاء الهاني سليمان -محمد أبوجبل - علي جبر - ايمن اشرف - أحمد توفيق - حمدي فتحي  - مصطفي فتحي -رمضان صبحي - أحمد حسن كوكا - محمد عبدالشافي - عبدالله السعيد- صلاح محسن

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مصر اليوم مصر ضم محمد الشناوي الشناوزي أنجولا

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