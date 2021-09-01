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موعد مباراة بايرن ميونيخ القادمة في الدوري الألماني

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي


يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ، لملاقاة نظيره لايبزيج، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الألماني الممتاز.

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي بايرن ميونيخ ولايبزيج، يوم السبت الموافق الحادي عشر من شهر سبتمبر الجاري.

وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف بتوقيت أبوظبي.

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني الدرجة الأولى، برصيد 7 نقاط، بينما  يتواجد فريق لايبزيج في المركز العاشر برصيد 3 نقاط.

وكان فريق بايرن ميونيخ، قد حقق الفوز أمام نظيره هرتا برلين، بخماسية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الألماني الدرجة الأولى.

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