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المريخ والمنصورة يتعادلان سلبيا

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 07:33 م
بوابة الفجر
إيمان الجعيدي



تعادل الفريق الأول للكرة بنادي المريخ البورسعيدي مع نظيره المنصورة في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء ، ضمن إستعدادات الفريقين للموسم الجديد من دوري القسم الثاني .


جاءت المباراة حماسية تجريبية لكل التعاقدات الجديدة لدى الفريقين ، وكان المريخ قد إستهل الأسبوع الجاري بملاقاة فريق البطائح الإماراتي ، فيما سيلتقي المنصورة بنظيره بورفؤاد غدا .


ويلعب فريق المريخ ضمن فرق المجموعة الثانية " القاهرة و القناة " ، فيما يلعب المنصورة بمجموعة بحري .

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