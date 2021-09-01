المريخ والمنصورة يتعادلان سلبيا







تعادل الفريق الأول للكرة بنادي المريخ البورسعيدي مع نظيره المنصورة في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء ، ضمن إستعدادات الفريقين للموسم الجديد من دوري القسم الثاني .





جاءت المباراة حماسية تجريبية لكل التعاقدات الجديدة لدى الفريقين ، وكان المريخ قد إستهل الأسبوع الجاري بملاقاة فريق البطائح الإماراتي ، فيما سيلتقي المنصورة بنظيره بورفؤاد غدا .





ويلعب فريق المريخ ضمن فرق المجموعة الثانية " القاهرة و القناة " ، فيما يلعب المنصورة بمجموعة بحري .