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سبورتنج يتعادل مع لافيينا وديا

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 07:35 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني









تعادل الفريق الكروى الاول بنادى لاڤيينا اخد أندية المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث بمباراته الودية أمام سبورتنج 3/3 فى اولى لقاءات الفريق ضمن المعسكر المغلق بالأكاديمية البحرية تقدم سبورتنج 1/3 ونجح لاعبوا لافيينا فى عمل ريمونتادا بالتعادل 3/3 و أحرز أهداف لاڤيينا على ازارو ' هدفين ' ورجب مارو ' هدف '


ويقيم الفريق الأول لكرة القدم بنادى لاڤيينا الرياضى أحد فرق المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث معسكره المغلق والمعتقد بالاكاديمية البحرية بمحافظة الإسكندرية ضمن استعدادات الفريق لانطلاق منافسات الموسم القادم .


وأكد وائل حبيب ، المدير الرياضى لنادى لاڤيينا على أن إقامة المعسكر تأتى لزيادة الاحتكاك مع الأندية قبل بداية الدورى وذلك لتحقيق أقصى استفادة من إمكانيات اللاعبين بعد أن بدأ التجانس بين اللاعبين القدامى والمنضمين للفريق الفترة الأخيرة وسيلتقى الفريق خلال المعسكر مع أندية بروكسي والمجد والاولمبي .


وكان لاڤيينا قد خاض ثلاث مباريات خلال شهر أغسطس الحالى أمام أندية الترسانة وفاز لافيينا 1/4 وامام نادى النهضة السعودي وفاز لافيينا 2/3 وامام نادى ملوى وخسر لاڤيينا 0/2 قام خلال المبارايات الجهاز الفني بقيادة الدكتور عطية السيد بتجربة جميع اللاعبين لاختيار أفضل العناصر الأساسية خلال الفترة المقبلة المعسكر سيستمر لمدة أسبوعين .

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