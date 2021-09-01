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خاص- أول تعليق من نجم الأهلي بعد انتقاله إلى سموحة

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
علي نبوي

 

 

يرى فهد جمعة مهاجم الأهلي والمنتقل لصفوف سموحة على سبيل الإعارة لمدة موسمين أن فرص مشاركته في المباريات مع الفريق السكندري ستكون كبيرة في الموسم المقبل.

 

وقال فهد جمعة في تصريحات خاصة :"اخترت الانتقال إلى سموحة من أجل المشاركة والتجهيز للعودة إلى الأهلي مرة أخرى".

 

وأضاف :"نادي سموحة أكثر الأندية التي تقوم بـ"تلميع" اللاعبين ولهذا اخترت الانتقال له رغم تلقي أكثر من عرض آخر من أندية في الدوري الممتاز".

 

وتابع :"إعارتي إلى سموحة لمدة موسمين لكن من حق الأهلي إعادتي مرة أخرى إلى صفوفه بعد  الموسم الأول".

 

وزاد :"سأنتظم في تدريبات الفريق السكندري يوم الأحد المقبل، وسأبذل قصارى جهدي في المران لحجز مكان أساسي في تشكيل الفريق".

 

وتمنى فهد جمعة أن يمثل منتخب مصر في المستقبل وأن يعود للنادي الأهلي ثم الاحتراف الخارجي في الدوري الإنجليزي الذي يعتبر حلم لكل لاعب.

 

واختتم اللاعب تصريحاته كاشفًا عن مثله الأعلى محليًا مؤكدًا بأنه عماد متعب أما عالميا فهو البرازيلي الظاهرة كريستيانو رونالدو.

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