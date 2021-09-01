عودة إلى السبعينات.. هاني رمزي وداليا البحيري برفقة ازواجهما

شارك الفنان هاني رمزي، متابعيه صورة جديدة له برفقة زوجته والفنانة داليا البحيري وزوجها، وذلك عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وظهر هاني رمزي وداليا البحيري برفقة ازواجهم مرتديين زي السبعينات.



وعلق هاني رمزي قائلا:"أنا ومراتي وداليا البحيرى وجوزها حسن.. حبينا، نعيش جو السبعينات طلع شكلنا كده.. ياريت بلاش تريقه علشان إحنا إتريقنا على بعض بكفایه ! ! ".



يذكر أن أخر أعمال هاني رمزي فيلم "٢٠٠ جنية" من بطولة أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هانى رمزي، خالد الصاوي، آسر ياسين، بيومى فؤاد، نيللى كريم، ليلى علوي، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمد فراج، أحمد داود، محمد العريف، آيه قاسم، عمرو عبدالجليل من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.