بنى سويف يفتتح ودياته بمواجهة سمالوط





يستضيف الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف نظيره فريق سمالوط أحد فرق القسم الثالث وذلك فى المباراة التى تجمع بين الفريقان عصر الخميس على ستاد بنى سويف .





ويخوض بنى سويف بقيادة مديره الفنى محمد يوسف المباراة فى أولى التجارب الودية استعدادا للموسم الكروى الجديد 2021/2022 .



بنى سويف قد أفتتح شريط بداية فترة الإعداد منذ اسبوعين تخلل تلك الفترة إقامة عدة تدريبات بدنية وفنية وتقسيمات لتجهيز اللاعبين .



ويسعى محمد يوسف وجهازه المعاون على الاستفادة من المباراة لتجهيز اللاعبين .



ويقود بنى سويف جهاز فنى مكون من محمد يوسف مديرا فنيا و سيد عامر وأحمد السادات وعبد الله امين جهاز معاون ونبيل شعبان مدربا لحراس المرمى وأحمد ماهر مديرا اداريا ومحمد صلاح إداريا ومحمد أبو السعود مدير شئون اللاعبين وعلى جاد مسؤل السيستم ومحمد الحسينى منسقا إعلاميا .