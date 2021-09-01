عاجل.. جماهير الزمالك ترفض عودة الهارب

شهدت الساعات القليلة الماضية، غضب كبير من جماهير نادي الزمالك، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بشأن تواصل اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، مع حمدي النقاز الظهير الأيمن للترجي التونسي.





وتفاعلت جماهير الزمالك مع خبر وصول حمدي النقاز إلى القاهرة تمهيداً لعقد جلسة مع مسئولي الزمالك والتفاوض معه للعودة مجدداً لصفوف الفريق، حيث ظهر هاشتاج " لا لعودة حمدي النقاز".





ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة جلسة بين حسين لبيب رئيس اللجنة وحمدي النقاز، لمناقشة عودته لصفوف الفريق.





رحب مسئولي نادي الزمالك على فتح المفاوضات مع حمدي النقاز ، كما رحب التونسي على تسوية الأمور المادية والتنازل عن القضية التي حكمت لصالحه بدفع الزمالك مبلغ مليون و200 ألف دولار.



