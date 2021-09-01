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مصطفى محمد يعتذر لحسام البدري وينضم لمعسكر الفراعنة بعد مباراة أنجولا

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 07:43 م
بوابة الفجر
محمد زكي

حرص مصطفى محمد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك والمعار لصفوف جالاتا سراي، الاعتذار لحسام البدري المدير الفني للمنتخب والجهاز المعاون على عدم التواجد بمعسكر الفراعنة رغم استدعائه.

 

وأكد مصطفى محمد لحسام البدري أنه كان يتواجد في فرنسا لإجراء الكشف الطبي بأحد الأندية الفرنسية أمس، ولكن الأمر لم ينتهي بالنجاح بسبب بنود التعاقد بين الزمالك وجالاتا سراي.

 

وأخطر مصطفى محمد جهاز المنتخب باحتمالية تواجده بالقاهرة اليوم ومتابعة مباراة المنتخب أمام أنجولا المقرر لها مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءاً.

 

وقام مصطفى محمد بحجز الطيران أمس من فرنسا إلى مصر، حيث من المقرر أن يصل القاهرة اليوم، على أن ينضم لمعسكر المنتخب عقب مباراة أنجولا.

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