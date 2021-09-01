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تسجيل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا في بريطانيا منذ مارس

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 07:46 م
بوابة الفجر
رويترز
أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 207 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في معدل يومي كان الأعلى في البلاد منذ التاسع من مارس الماضي.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أنه تم سجيل 35693 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 132742، فيما عدد الإصابات 6825074.

وأعلنت الوزارة في اليوم السابق عن تسجيل 32181 إصابة بالفيروس.

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