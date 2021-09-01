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خاص.. ماجد المصري عن فيلم "ماكو": مغامرة خارج الصندوق

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 08:50 م
بوابة الفجر
منار داود تصوير_عبير أحمد
قال الفنان ماجد المصري، إن فيلم ماكو جديد وفيه نوع من المغامرة وفكرة جديدة.

وأضاف "المصري"، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، "فيلم ماكو فكرة جديدة ومغامرة أنا شخصيًا بحب أننا نغامر وندور على الجديد علشان نخرج برة الصندوق، علشان المشاهد أكيد بعد فترة يزهق أن أحنا بنلف وندور حول فكرة معينة بتبقى هي هي نفس الفكرة بتمنى التوفيق لهم".

فيلم "ماكو" تدور أحداثه حول 8 أشخاص يمتلكون شركة لإنتاج الأفلام التسجيلية، يقررون السفر لعمل فيلم تسجيلي عن العبارة التي غرقت في مياه البحر الأحمر، ويمرون بالكثير من التحديات للوصول لها، وتتوالى الأحداث فيحدث لهم الكثير من المفآجات والكوارث.

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ماكو الفجر الفني الفجر

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