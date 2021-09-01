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الخميس .. عزيز الشافعى ضيف الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى على 9090

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 08:51 م
بوابة الفجر
منار داود
يحل الملحن والشاعر عزيز الشافعى ضيفًا على برنامج "الراديو بيضحك" مع الإعلامية فاطمة مصطفى يوم الخميس المقبل على إذاعة الراديو 9090، وذلك خلال حلقة يتطرق فيها إلى أسرار وكواليس أبرز أغانيه التي حققت نجاحًا كبيرًا الفترة الماضية مع مطربين كٌثر.

كما شهد العام الماضى على تعاون عزيز الشافعى مع الهضبة فى ألبومه "سهران" من خلال 5 أغان حققت نجاحًا كبيرًا أيضًا.
أيضًا تألق عزيز الشافعى بأغنيات تصدرت التريند، منها يا بلدنا يا حلوة وأماكن السهر مع الفنان عمرو دياب، وعدى الكلام مع سعد لمجرد وهي أول أغنية مصرية للفنان المغربي، وأغنيتين مع الفنانة جنات أوعي ورايقة فى ألبومها الجديد، ولينا راقصة مع الفنانة كارمن سليمان، بالإضافة إلى أغنية جاني فى ملعبي مع الفنان محمد نور، وسقفة كبيرة مع الفنان أحمد بتشان
وتذاع الحلقة في تمام الساعة 4 عصرًا يوم الخميس، وهى الحلقة الذى يتطرق فيها أيضًا إلى آخر أغانيه الذى أهداها إلى جمهور نادى الزمالك بمناسبة فوز الأخير ببطولة الدورى رقم 13 بتاريخ النادى، حيث يعد عزيز الشافعى واحد من أكثر نجوم الوسط الفني تشجيعًا لنادى الزمالك.

برنامج "الراديو بيضحك" يذاع كل خميس من الساعة 4 وحتى ال6 عصرًا، واستضاف مؤخرًا مجموعة من أبرز النجوم مثل كريم عبد العزيز، احمد السقا، منى زكى، وغيرهم من أبرز النجوم والنجمات

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