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الخميس .. عزيز الشافعى ضيف الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى على 9090
الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 08:51 م
منار داود
يحل الملحن والشاعر عزيز الشافعى ضيفًا على برنامج "الراديو بيضحك" مع الإعلامية فاطمة مصطفى يوم الخميس المقبل على إذاعة الراديو 9090، وذلك خلال حلقة يتطرق فيها إلى أسرار وكواليس أبرز أغانيه التي حققت نجاحًا كبيرًا الفترة الماضية مع مطربين كٌثر.
كما شهد العام الماضى على تعاون عزيز الشافعى مع الهضبة فى ألبومه "سهران" من خلال 5 أغان حققت نجاحًا كبيرًا أيضًا.
أيضًا تألق عزيز الشافعى بأغنيات تصدرت التريند، منها يا بلدنا يا حلوة وأماكن السهر مع الفنان عمرو دياب، وعدى الكلام مع سعد لمجرد وهي أول أغنية مصرية للفنان المغربي، وأغنيتين مع الفنانة جنات أوعي ورايقة فى ألبومها الجديد، ولينا راقصة مع الفنانة كارمن سليمان، بالإضافة إلى أغنية جاني فى ملعبي مع الفنان محمد نور، وسقفة كبيرة مع الفنان أحمد بتشان
وتذاع الحلقة في تمام الساعة 4 عصرًا يوم الخميس، وهى الحلقة الذى يتطرق فيها أيضًا إلى آخر أغانيه الذى أهداها إلى جمهور نادى الزمالك بمناسبة فوز الأخير ببطولة الدورى رقم 13 بتاريخ النادى، حيث يعد عزيز الشافعى واحد من أكثر نجوم الوسط الفني تشجيعًا لنادى الزمالك.
برنامج "الراديو بيضحك" يذاع كل خميس من الساعة 4 وحتى ال6 عصرًا، واستضاف مؤخرًا مجموعة من أبرز النجوم مثل كريم عبد العزيز، احمد السقا، منى زكى، وغيرهم من أبرز النجوم والنجمات
كما شهد العام الماضى على تعاون عزيز الشافعى مع الهضبة فى ألبومه "سهران" من خلال 5 أغان حققت نجاحًا كبيرًا أيضًا.
أيضًا تألق عزيز الشافعى بأغنيات تصدرت التريند، منها يا بلدنا يا حلوة وأماكن السهر مع الفنان عمرو دياب، وعدى الكلام مع سعد لمجرد وهي أول أغنية مصرية للفنان المغربي، وأغنيتين مع الفنانة جنات أوعي ورايقة فى ألبومها الجديد، ولينا راقصة مع الفنانة كارمن سليمان، بالإضافة إلى أغنية جاني فى ملعبي مع الفنان محمد نور، وسقفة كبيرة مع الفنان أحمد بتشان
وتذاع الحلقة في تمام الساعة 4 عصرًا يوم الخميس، وهى الحلقة الذى يتطرق فيها أيضًا إلى آخر أغانيه الذى أهداها إلى جمهور نادى الزمالك بمناسبة فوز الأخير ببطولة الدورى رقم 13 بتاريخ النادى، حيث يعد عزيز الشافعى واحد من أكثر نجوم الوسط الفني تشجيعًا لنادى الزمالك.
برنامج "الراديو بيضحك" يذاع كل خميس من الساعة 4 وحتى ال6 عصرًا، واستضاف مؤخرًا مجموعة من أبرز النجوم مثل كريم عبد العزيز، احمد السقا، منى زكى، وغيرهم من أبرز النجوم والنجمات