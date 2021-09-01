رغم طرحه فى 40 دار عرض فقط.. "200 جنيه" يقترب من 4 ملايين جنيه بشباك التذاكر

تخطى فيلم "٢٠٠ جنيه" حاجز ٣.٥ مليون جنيه في منافسته بشباك التذاكر، مقتربا من تحقيق ٤ ملايين جنيه رغم اقتصار طرحه في ٤٠ دار عرض سينمائي فقط، وذلك بعد أقل من أسبوع من طرحه جماهيريا.

وتدور قصة الفيلم حول ٨ قصص بين الكوميدية والتراجيدية، وتربط هذه القصص لغز الـ "200جنيه".

الفيلم بطولة جماعية لمجموعة كبيرة من النجوم وهم إسعاد يونس، و أحمد السقا، وأحمد آدم، وأحمد رزق، و هانى رمزي، و خالد الصاوي، وليلى علوي، وغادة عادل، وأحمد السعدني، و طارق عبد العزيز، و محمود حافظ، و مى سليم، و نيرمين زعزع، وملك قورة، ونهى صالح، ودينا فؤاد، وبيومي فؤاد وآخرين وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.