نجم الزمالك يكشف حقيقة سخريته من فاروق جعفر

حرص محمود عبد الرحيم الشهير بـ"جنش" حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على توضيح ما نشره على حسابه بانستجرام بشأن السخرية من فاروق جعفر المستشار الفني بالنادي.

وكتب جنش عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل التغريدات القصيرة تويتر : حساب الانستجرام الخاص بي مسروق وجاري استعادة الحساب.

وكان حساب اللاعب الرسمي نشر بموقع تبادل الصور انستجرام صورة ساخرة لفاروق جعفر يتحدث في الهاتف مع سيد مرعي وكيل اللاعبين ويقول له " يعني كل صفقتين٣ مليون".