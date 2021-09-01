Advertisements

نجم الزمالك يكشف حقيقة سخريته من فاروق جعفر

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 08:38 م
بوابة الفجر
محمد زكي

حرص محمود عبد الرحيم الشهير بـ"جنش" حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على توضيح ما نشره على حسابه بانستجرام بشأن السخرية من فاروق جعفر المستشار الفني بالنادي.

 

وكتب جنش عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل التغريدات القصيرة تويتر : حساب الانستجرام الخاص بي مسروق وجاري استعادة الحساب.

 

وكان حساب اللاعب الرسمي نشر بموقع تبادل الصور انستجرام صورة ساخرة لفاروق جعفر يتحدث في الهاتف مع سيد مرعي وكيل اللاعبين ويقول له " يعني كل صفقتين٣ مليون".

أخبار تهمك

موسيماني يقرر الإطاحة بصخرة دفاع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة لريال مدريد قبل فترة التوقف الدولي

منذ حوالي 5 ساعات

أكرم توفيق ينشر أول صورة له بعد الإصابة (صورة)

منذ حوالي 10 ساعة

بيراميدز يُهدد صفقة الزمالك

منذ ساعتين و 24 دقيقة

نجم ريال مدريد يحسم مصيره

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. منتخب مصر الهدف الأول في شباك أنجولا (فيديو)

منذ ثلث ساعة

رسميا.. باريس سان جيرمان خطف صفقة مدوية من ريال مدريد

منذ حوالي 20 ساعة

3 مليون جنيه تفصيل الزمالك عن الصفقة النارية

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد فعل من مبابي بعد فشل انضمامه إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 8 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. جماهير الزمالك ترفض عودة الهارب

منذ أقل من ساعتين

خالد الغندور يؤكد اقتراب الزمالك من حسم صفقة الجناح الطائر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ثنائي الأهلي يقتربان من الرحيل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. البدري يُعلن تشكيل مصر لمواجهة أنجولا في تصفيات كأس العالم

منذ ساعتين

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

منذ يوم

عاجل - تطورات مفاوضات الزمالك لحسم صفقة القرن

منذ حوالي 4 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:25 م

عاجل.. البدري يُعلن تشكيل مصر لمواجهة أنجولا في تصفيات كأس العالم

عاجل - تطورات مفاوضات الزمالك لحسم صفقة القرن

05:02 م

عاجل.. 8 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

06:05 م

عاجل.. ثنائي الأهلي يقتربان من الرحيل

08:32 م

عاجل.. جماهير الزمالك ترفض عودة الهارب

07:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements