نيكول وإيهاب وسعد وثلاثي المهرجانات وجوهرة.. "خلطة الصيف وآخره" في العلمين الجديدة

وقع الاختيار على النجمة اللبنانية نيكول سابا لإحياء حفل وداع سهرات كريستال بيتش بالعلمين الجديدة وذلك مساء غد الخميس ٢ سبتمبر الجاري بمشاركة النجم إيهاب توفيق والمطرب أحمد سعد و محمود الليثي وثلاثي المهرجانات الشهير حمو بيكا وحسن شاكوش كضيف شرف وعمر كمال بالإضافة إلى الراقصات بدرا وجوهرة وأوكسانا وذلك تحت شعار "خلطة الصيف وآخره" .

يعد الحفل الثاني لنيكول سابا بنفس المكان حيث أحيت في بداية الصيف حفل الشاطئ نهارا وكان بمثابة إنطلاقة قوية لسلسلة حفلات العلمين الجديدة لذا فضل القائمون على حفلات كريستال بيتش أن تكون نيكول مسك ختام السهرات لما لها من جماهيرية كبيرة بمصر بالإضافة إلي مشاركة إيهاب توفيق نجم اجمل ذكريات التسعينيات وحتي الآن و سعد بطربه ومواويله والليثي بشعبيته وخفة اطلالته .. بالإضافة إلى كاريزما نجوم المهرجانات بيكا وشاكوش وكمال مع استعراضات جوهرة وصديقتيها وذلك في سهرة تحت عنوان " خلطة الصيف وآخره" لارضاء جميع الأذواق بمختلف الوان الغناء والموسيقي .

وكانت نيكول قد طرحت مؤخرا أغنية "الجو حلو" التي تقدمها في حفل العلمين للمرة الأولي بعد تصدرها تريندات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية وهي من كلمات الشاعر الغنائي شريف عبيد، ولحن محمد يحيي، وتوزيع أمين نبيل، وتظهر نيكول خلال الكليب بإطلالات صيفية عديدة وبألوان مبهجة.

الحفل يتم الإعداد له بشكل خاص ليكون واجهة لختام أقوى سهرات العلمين الجديدة وهو من تنظيم دي ميديا وال dj العالمي ياسر الحريري و ايروس العجيل ومن المقرر أن يتواجد به عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير.