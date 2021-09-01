أغنية عفروتو تحتل صدارة قائمة Spotify لأغاني الصيف في مصر

أعلن موقع Spotify قائمة الأغاني الأكثر استماعًا لهذا الموسم فى تقييمه الشهري.

أغنية الصيف في مصر لهذا العام من Spotify هي "مش بالحظوظ" "لعفروتو. يُعبر عنوان الأغنية عنها بدقة، فتربع عفروتو على قمة القائمة كان نتيجة التفاني لا الحظ، لم تجتاح "مش بالحظوظ" الشواطئ المصرية فقط، بل أيضًا شواطئ الولايات المتحدة، والإمارات، والكويت، والسعودية.

نجح عفروتو في جعل معجبيه يحفظون أهم مقاطع أغانيه مثل "على بعضي" و "سوجارة" و "ابن السيوف" و "أداري"، ويرددونها مرارًا وتكرارًا.

"كونها أجمد أغنية في الصيف، ده في حد ذاته "مش بالحظوظ"," علق عفروتو. "عايز اشكر جمهوري لإنه خلاني جزء من الصيف بتاعهم."

تُظهر بيانات الاستماع كذلك أن هذا الصيف شهد نجاح الكثير من أغنيات موسيقى الهيب هوب، حيث احتل مغنو الراب المصريين 4 مراكز ضمن أنجح 5 أغاني في الصيف.

في المرتبة الثانية حلت أغنية ويجز "أسياد الصوت" من إنتاج LZHYMR. تلتها "تسلا" لمروان موسى في المركز الثالث، و"حبيبتى" لحسن شاكوش وياسمين رئيس في المركز الرابع، و "خد وهات" لويجز وL5VAV في المركز الخامس. احتل ويجز مركزين آخرين على قائمة أغاني الصيف في مصر بـ "عفاريت الأسفلت" (في المركز الـ 12) و"مش فير" (في المركز الـ 16).

كما تألقت النجمات هذا الصيف كذلك، حيث احتلت كل من روبي وميريام فارس مراكز في قائمة أغاني الصيف بمصر بأغنيتي "حتة تانية" و "زهرة حالة حلوة".

تعرف على أهم 20 أغنية في الصيف في مصر عبر القائمة التالية:

"مش بالحظوظ" - عفروتو

"أسياد الصوت" - ويجز وLZHYMR

"تسلا" - مروان موسى

"حبيبتي" - حسن شاكوش وياسمين رئيس

"خد وهات" ويجز وL5VAV

"الملوك" - أحمد سعد وعنبة ودوبل زوكش

"SIRI" - شاهين

"Beggin" - Måneskin

"CTRL" - مروان بابلو

"العو" - دوبل زوكش وعنبة وأبو الأنوار

"MONTERO (Call Me By Your Name)" - Lil Nas X

"عفاريت الأسفلت" – ويجز

"غابة" - مروان بابلو

"متغاظ يالا عارفك مننا متغاظ" - مصطفى الدجوي ومحمد زيزو.

"سلامات على ناس عملولي أخوات" - أمين خطاب وزعبلاوي.

"مش فير" – ويجز

"حتة تانية" - روبي

"ايه ده ايه ده" - الصواريخ

"مممم ممممم" - أبو الأنوار

"زهرة حالة حلوة" - ميريام فارس وآسر ياسين