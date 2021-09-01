مي عادل تفتتح معرضها الأول يوم الأحد المقبل في Community Services Association

تفتتح الفنانة التشكيلية مي عادل معرضها المنفرد الأول يوم الأحد المقبل الموافق 5 سبتمبر الجاري وذلك في Community Services Association بالمعادي السابعة مساءا ويستمر حتى يوم الجمعة 10 سبتمبر.

شاركت الفنانة التشكيلية مي عادل في العديد من المعارض التي أقيمت في قاعة صلاح طاهر وقاعة الهناجر بدار الأوبرا المصرية وقاعة الفنون بجريدة الأهرام.

من ناحية أخرى حصلت مي عادل على العديد من التكريمات والجوائز خلال العديد من المشاركات في المعارض.

حصلت الفنانة التشكيلية مي عادل على مجموعة من الدورات التدريبية في التصوير الزيتي كما أنها تركت عملها الأساسي في السياحة واتجهت لموهبتها في الرسم.