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أمير الكويت يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 08:52 م
بوابة الفجر
وكالات


تلقى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت اليوم الأربعاء اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وخلال الاتصال وجه أمير دولة الكويت دعوة رسمية للرئيس الأمريكي لزيارة الكويت، وأعرب عن تعازيه في الضحايا من الجنود الأمريكيين في التفجير الإرهابي الذي وقع في محيط مطار كابل وفي ضحايا إعصار أيدا الذي ضرب ولاية لويزيانا.

كما هنأ أمير الكويت، بايدن بنجاح أكبر عملية إجلاء بالرغم من الصعوبات التي أحاطت بها، مثمنا "هذا التواصل والمجسد لأواصر العلاقات المتينة بين البلدين والشعبين الصديقين".

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي على موقف الولايات المتحدة الأمريكية الداعم لأمن واستقرار الكويت، وعبر عن شكره لدورها في تسهيل العبور الآمن لإنجاح خطة الإجلاء الأمريكية من أفغانستان، مشيدا بالعلاقات التاريخية بين البلدين والتطلع المشترك على تعزيزها والارتقاء بها.

الكلمات المفتاحية

الإجلاء من أفغانستان اعصار ايدا

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