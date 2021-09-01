وفد من الكونجرس في لبنان: حزب الله منظمة إرهابية

قال كريس مورفي، المتحدث باسم وفد مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يزور بيروت، إن منع تشكيل حكومة في لبنان مرفوض، وأن الولايات المتحدة ستستمر في تقديم المساعدات التقليدية.





ووفق موقع "جنوبية" اللبناني، قال مورفي في مؤتمر صحافي إثر زيارة إلى بيروت: "متأكدون أن حزب الله منظمة إرهابية، ولكننا سنستمر في دعم لبنان"، حسبما نقل موقع "24" الإماراتي.





وأضاف "الفساد نمط في الحكومة اللبنانية وهذا غير مقبول، وأي عضو في الحكومة يتورط في قضايا فساد ستفرض عليه عقوبات أمريكية".





وشدد على أن واشنطن "تعمل بنشاط على حل أزمة ​الوقود​ ولا داعي لاعتماد ​لبنان​ على الوقود الإيراني، وأي وقود يُنقل عبر ​سوريا​ خاضع لل​عقوبات​، و​واشنطن​ تبحث عن سبيل لأداء ذلك دون عقوبات".