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كاراجر يعلق على مصير محمد صلاح مع ليفربول

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

تحدث جيمي كاراجر أسطورة ونجم ليفربول الإنجليزي عن مصير نجم الفريق المصري محمد صلاح مع الريدز في الفترة المقبلة.

وألمحت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن ليفربول كان قد قام بتجديد عقود كلا من جوردان هندرسون وأليسون بيكر وترينت ألكسندر أرنولد وآندي روبرتسون وفابينيو وفيرجيل فان دايك في الفترة الأخيرة.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن عقد صلاح مع ليفربول ينتهي في صيف 2023 وهناك بعض الجدل بشأن تجديد العقد.

وقال كاراجر في تصريحات نقلتها الشبكة البريطانية: "أعتقد أن ليفربول يمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين في العالم، الأمر لا يتعلق فقط بتجديد هندرسون لكن يعود إلى عدد اللاعبين الذين وقعوا عقودًا طويلة الأجل، حيث وقع أليسون لست سنوات وجدد فان دايك عقده".

وأضاف: "أعتقد أن محمد صلاح سيكون اللاعب التالي الذي يجدد عقده مع ليفربول".

واختتم كاراجر تصريحاته قائلا: "عندما كنت ألعب في ليفربول في السنوات الماضية، إذا كان لدينا عناصر بهذه الجودة الموجودة الآن، فإنهم سيذهبون إلى ريال مدريد أو برشلونة".

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