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تسجيل أعلى حصيلة يومية لوفيات كورونا منذ مايو في تركيا

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 08:57 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الاربعاء، عن تسجيلها أكبر حصيلة يومية للوفايات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد منذ 6 مايو الماضي.

وأشارت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، إلى أنها سجلت 23946 إصابة بفيروس كورونا و290 وفاة.

يذكر أن تركيا سجلت مؤشرا قياسيا للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في 16 أبريل الماضي، حيث بلغ 63082 حالة.

وبدأت معدلات الإصابات الجديدة بالانخفاض منذ ذلك الحين، واستقرت في النصف الأول من شهر يوليو عند مستوى 5-7 آلاف إصابة جديدة يوميا.

ولكن في النصف الثاني من يوليو الماضي عاودت معدلات الإصابات بكورونا في تركيا الارتفاع.

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