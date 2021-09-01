تنسيق الثانوية الأزهرية.. موعد بدء تسجيل الرغبات في جامعات الأزهر

تنسيق الثانوية الأزهرية ، انتهى طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة 2021 من تسجيل رغباتهم، كما تم فتح باب التسجيل للمرحلة الثانية، لتتجه الأنظار صوب الجامعات الأزهرية.





تنسيق الثانوية الأزهرية





وتساءل الكثيرون عن موعد فتح باب تنسيق الثانوية الأزهرية لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، وبدء تسجيل رغباتهم، للالتحاق بالجامعات التابعة للمشيخة الأزهر الشريف.





موعد بدء تنسيق الثانوية الأزهرية





وكشف الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب عن موعد فتح باب تنسيق الثانوية الأزهرية وبدء التسجيل في تنسيق جامعة الأزهر 2021 لطلاب الشهادات الأزهرية.





تنسيق الثانوية الأزهرية وتسجيل الرغبات





وأشار الشربيني إلى أن التسجيل في تنسيق جامعة الأزهر 2021 لطلاب الثانوية الأزهرية للالتحاق بكليات جامعة الأزهر فى القاهرة والأقاليم، سيكون غدا ليستعد الطلاب إلى تنسيق الثانوية الأزهرية والذي سيتم إلكترونياً.

فتح باب تنسيق الثانوية الأزهرية والتسجيل





وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب أنه سيتم فتح باب تسجيل الرغبات للقبول في كليات جامعة الأزهر إلكترونيّا للطلبة الناجحين في الدور الأول بدءًا من غد الخميس الموافق 2 سبتمبر 2021.





موعد انتهاء تنسيق الثانوية الأزهرية





وأكد الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الطلاب أن تنسيق الثانوية الأزهرية وتسجيل الرغبات سيستمر إلى يوم الإثنين المقبل، الموافق 6 من سبتمبر عبر موقع التنسيق الإلكترونى على بوابة الحكومة المصرية.



