لاعب الأهلي يقترب من الرحيل

اقترب صالح نصر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الرحيل لفريق الشرقية الدخان على سبيل الإعارة لنهاية الموسم القادم.





وانتهت إعارة صالح نصر مع وادي دجلة بنهاية الموسم الماضي، قبل أن يقرر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تجديد إعارة اللاعب لموسم إضافي لعدم احتياجه لخدماته، خاصة بعد التعاقد مع حسام حسن قادما من سموحة.





وتلقت إدارة الأهلي عرضا رسميا من الشرقية للدخان الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز، لاستعارة صالح نصر في الموسم القادم.





ومن المنتظر أن بعلن الأهلي عن رحيل اللاعب رسميا للشرقية للدخان خلال الساعات القادمة بعد الانتهاء من إجراءات الصفقة.



