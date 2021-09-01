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تعرف على الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على قروض المعاشات من بنك ناصر الاجتماعي
الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 09:01 م
يسعى الكثير من المواطنين وخصوصًا الموظفين إلى أخذ قرض من بنوك، وتعدد أسبابه، حيث هناك من يريد أن ينشأ مشروع وآخر يريد سد دينه والكثر من الأسباب.
وبسبب كثرة الطلب على القروض تستعرض بوابة "الفجر" الإلكترونية، الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على قروض المعاشات من بنك ناصر الاجتماعي، وذلك بسبب صفحة البنك على "فيسبوك".
أهم مميزات قروض المعاشات من بنك ناصر الاجتماعي
- يمكن لأصحاب المعاشات الاقتراض من بنك ناصر الاجتماعي بضمان المعاش، إذ أنه يخدم 700 ألف عميل وهو أكثر أنواع التمويلات استخداما.
- يتم سداد قيمة القروض في مدة أقصاها 10 سنوات و بعائد مميز.
شروط الحصول على قروض المعاشات من بنك ناصر الاجتماعي
- ألا يقل سن الراغب في الحصول على القرض عن 21 عاما، وألا يزيد عن 70 عاما.
- يمكن أن يتم منح التمويل لمن هم فوق الـ70 بشرط وجود ضامن.
الأوراث والمستندات المطلوبة للحصول على قروض المعاشات من بنك ناصر الاجتماعي
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- الرقم التأميني الخاص بالراغب في الحصول على المعاش.
- التعهد بتحويل المعاش أو المرتب إلى البنك.
- فاتورة مرافق حديثة لا يتعدى تاريخها 3 أشهر