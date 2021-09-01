تعرف على الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على قروض المعاشات من بنك ناصر الاجتماعي

يسعى الكثير من المواطنين وخصوصًا الموظفين إلى أخذ قرض من بنوك، وتعدد أسبابه، حيث هناك من يريد أن ينشأ مشروع وآخر يريد سد دينه والكثر من الأسباب.





وبسبب كثرة الطلب على القروض تستعرض بوابة "الفجر" الإلكترونية، الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على قروض المعاشات من بنك ناصر الاجتماعي، وذلك بسبب صفحة البنك على "فيسبوك".



