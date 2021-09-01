عاجل.. منتخب مصر الهدف الأول في شباك أنجولا (فيديو)





وبدأ المنتخب من تشكيل مكون من :-





محمد الشناوي لحراسة المرمي -أحمد حجازي - محمودحمدي "الونش"-باهر المحمدي -أحمد ابوالفتوح- طارق حامد- عمرو السولية- محمد مجدي "افشه" - احمد سيد زيزو - حسين الشحات "- محمد شريف

ويجلس علي دكة البدلاء الهاني سليمان -محمد أبوجبل - علي جبر - ايمن اشرف - أحمد توفيق - حمدي فتحي - مصطفي فتحي -رمضان صبحي - أحمد حسن كوكا - محمد عبدالشافي - عبدالله السعيد- صلاح محسن



🎥⚽️ محمد مجدي افشه يسجل الهدف الاول من ضربة جزاء احمد ابوالفتوح#مصر_انجولا



pic.twitter.com/rpnUGfiAOM — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) September 1, 2021

سجل محمد مجدي "أفشة"، نجم منتخب مصر الأول، هدف التقدم للمنتخب المصري أمام أنجولا، في المباراة التي تجمع المنتخبين حاليًا ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.