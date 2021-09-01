السعودية ترسل مساعدات طبية جديدة إلى تونس لمجابهة كورونا

تسلمت الحكومة التونسية، اليوم الأربعاء، دفعة جديدة من المعدات الطبية ومكثفات الأكسجين من السعودية في إطار مواصلة دعم جهودها في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.





وأعربت الرئاسة التونسية، على فيس بوك، عن شكرها "وامتنانها للسعودية على وقوفها الثابت مع تونس في هذا الظرف الوبائي الصعب، ومواصلة المدّ التضامني النبيل الذي سيعزز روابط الأخوة والتآزر بين الشعبين الشقيقين"، كما أورد موقع "24" الإماراتي.