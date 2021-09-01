زد يهزم ابو كبير في حضور العميد







فاز فريق زد بقيادة إسماعيل يوسف على فريق أبو كبير،

بهدفين نظيفين، وذلك ضمن استعدادات الفريقان لانطلاق منافسات الموسم الجديد بدوري القسم الثاني والثالث .



وجاءت أهداف المباراة عن طريق كلا من كامل أحمد ومحمد القط.



وحضر المباراة العميد أحمد حسن، عضو مجلس الإدارة نادي زد .



وكان فريق زد قد فاز على فريق حلوان، بخماسية نظيفة، وسجل الأهداف كل من عمر الحبشي هدفين، ومحمد القط، وكامل أحمد، هام رجب، وذلك في إطار المباريات الودية التي يخوضها الفريق استعداداً للموسم الجديد.



وخاض فريق زد مواجهات تأهيلية قوية مع البطل الأوليمبي انتهت بفوز زد برباعية نظيفة، والباطن السعودي، والجبلين السعودي وانتهت المباراة بفوز زد بثلاثية نظيفة، ومنتخب القاهرة، وحلوان وانتهت المباراة بفوز زد بخماسية نظيفة .



وتعاقد فريق زد قد مع عبدالله السنجهاوي لاعب فاركو، هشام رجب لاعب الترسانة، حسني عزوز لاعب الشرقيه للدخان، مصطفي الحر لاعب الشرقيه للدخان، محمد مزيكا حارس مرمي بترول أسيوط، بيدو نصر حارس بورتو السويس، لمدة موسمين، مصطفي عبدالوهاب مدافع بني سويف، كامل احمد صانع العاب المنيا واحمد الصعيدي هداف النصر و حسين البدري لاعب بورتو .