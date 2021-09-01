طبيب يكشف تفاصيل تقنية الكبسولة المبرمجة لخفض الوزن (فيديو)

قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن نسبة السمنة البسيطة والمتوسطة أعلى من السمنة المفرطة، ومعظم من يعاني من هذه السمنة يبحث عن حلول غير جراحية للتخلص من السمنة، والكثير منهم يفشل في خفض وزنه من خلال الدايت أو الرياضة.



وتابع "السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن هناك بعض الاجراءات التي تنجح في خفض وزن مريض السمنة 30 كيلو بدون جراحة، وأحيانًا يتم إجراء نحت لإزالة السمنة الموضوعية مثل الكبسولة المبرمجة.



وأضاف أن الكبسولة المبرمجة تكنولوجيا حديثة سهلت على مرضى السمنة المتوسطة والبسيطة خفض الوزن، خاصة أن الكبسولة تستمر داخل المعدة أربع شهور، وبعد ذلك تذوب من خلال حموضة المعدة.

