غدا.. أمينة تستعد لطرح برومو "تجار سعادة"

كشفت المطربة الشعبية أمينة، بطرح برومو كليب "تجار سعادة" غدًا على قناتها الرسمية على اليوتيوب وعلى قناه مزيكا، وهى أولى أغانيها من الألبوم الجديد الذي يحمل نفس الإسم، والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب بصفة رئيسية فى أحد الأماكن الشهيرة فى لبنان.



وأكدت أمينة بأن يطرح كليب "تجار سعادة" بالكامل يوم الإثنين المقبل، على قناتها الرسمية وأيضًا على قناه مزيكا وتتمنى أن يحظى بمتابعة الجمهور لتحقيق النجاح.



وقالت أمينة، بأن كليب "تجار سعادة"، هو عبارة عن كلمات ملموسة ستخطف القلوب ببساطة، لما له من لمسه سحريه تجذب الأذن والمشاعر والأحاسيس المرهفة إليه بالأمل والسعادة وغيرها.



وأضافت أمينة، بأنها قررت طرح ألبومها الجديد الذى يتكون من 10 أغانى بعده طرق متنوعة فمنها، الفيديو كليب، lyrics فيديو، السينجل، بطرحها على فترات متقاربة مشيره، بأن تتمنى أن ألبومها يلقى الإعجاب والتقدير من جميع الأذواق السمعية والمرئية لدى قلوب الجمهور.



واستكملت أمينة، بأنها تراهن على هذا الألبوم بقوة خلال طرحه بالتوالى، متطرقه بحديثها: بأنه سيعد بمثابة مفاجأة من نار للجمهور، لما تتبعه فى مسيره مشوارها الفنى كعادتها لتحقيق النجاح فى أعمالها الغنائية، لاسيما، لتضمنه أكثر من سينجل مقسوم ودرامى على طريقة lyrics فيديو وغيرها، لأكثر من طابع موسيقى قريب من القلوب، مستطرده بحديثها، على أن هذا الألبوم من إنتاج شركة مزيكا.



وجدير بالذكر بأن كليب "تجار سعادة" من كلمات أحمد إبراهيم وألحان وليد سامى وتوزيع إسلام شيتوس وهندسة صوتية أحمد جودة وإشراف فنى وإدارة أعمال سامح على ومدير التصوير آلان الحلو من إخراج جيسيكا هيكل.