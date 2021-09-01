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أستاذ علم الفيروسات يكشف تفاصيل متحور "مو" الجديد

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 09:17 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
كشف الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، التفاصيل المتعلقة بمتحور "مو" لفيروس كورونا.

وقال "الشبيني" في حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء إن "مو" هو أحد متحورات فيروس كورونا والذي حدث فيه تحور في جينات فيروس كورونا.

وأضاف أن تحورات فيروس كورونا حتى الآن وصلت إلى 10، ولكن هناك 4 تحورات أساسية وباقي الـ6 متحورات نسبة انتشارهم محدودة نسبيًا.

أشار إلى أن متحور "دلتا" هو أكثر المتحورات خطورة وانتشارًا في أمريكا ودول العالم، موضحًا أنه قادر على التخفي من جهاز المناعة والأجسام المناعية.

الكلمات المفتاحية

كورونا المتحور الجديد

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