المطرب عمرو اليماني: أحييت 11 حفلة بالسعودية

قال المطرب عمرو اليماني، إن والده مصري، ووالدته يمنية، ومن هنا أطلق عليه "اليماني"، مضيفًا أن أصدقائه شجعوه على الغناء خلال الدراسة، وبعد ذلك تحولت الهواية إلى مهنة من خلال الغناء في الكثير من الأماكن بعد التخرج في عام 2016.



وتابع "اليماني"، خلال لقائه مع الإعلاميين مدحت إسماعيل وحمدي عباس، في برنامج "أوفر ويت"، المذاع على قناة "mix"، مساء الأربعاء، أنه تأثر بكوكب الشرق أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، ومحمد عبده في الخليج، مشيرًا إلى أنه يغني الاغاني القدمية والأغاني الشعبية والخليجية، لكن 90% من الأغاني التي يقوم بغنائها خلال الفترة الحالية شعبي.



ولفت إلى أنه قام بإعداد 11 حفلة في السعودية، خاصة في مدينة جدة، مشيرًا إلى أن هناك شخص قام بترشحيه في الغناء، وبفضل الله نجح بشكل كبير، ولكن أزمة كورونا أثرت على الحفلات في المملكة، مما أدى لرجوعه إلى مصر مرة أخرى.



