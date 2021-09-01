Advertisements

المطرب عمرو اليماني: أحييت 11 حفلة بالسعودية

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 09:18 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال المطرب عمرو اليماني، إن والده مصري، ووالدته يمنية، ومن هنا أطلق عليه "اليماني"، مضيفًا أن أصدقائه شجعوه على الغناء خلال الدراسة، وبعد ذلك تحولت الهواية إلى مهنة من خلال الغناء في الكثير من الأماكن بعد التخرج في عام 2016.

وتابع "اليماني"، خلال لقائه مع الإعلاميين مدحت إسماعيل وحمدي عباس، في برنامج "أوفر ويت"، المذاع على قناة "mix"، مساء الأربعاء، أنه تأثر بكوكب الشرق أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، ومحمد عبده في الخليج، مشيرًا إلى أنه يغني الاغاني القدمية والأغاني الشعبية والخليجية، لكن 90% من الأغاني التي يقوم بغنائها خلال الفترة الحالية شعبي.

ولفت إلى أنه قام بإعداد 11 حفلة في السعودية، خاصة في مدينة جدة، مشيرًا إلى أن هناك شخص قام بترشحيه في الغناء، وبفضل الله نجح بشكل كبير، ولكن أزمة كورونا أثرت على الحفلات في المملكة، مما أدى لرجوعه إلى مصر مرة أخرى.

الكلمات المفتاحية

عمرو اليماني حفلة السعودية

أخبار تهمك

خالد الغندور يؤكد اقتراب الزمالك من حسم صفقة الجناح الطائر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ثنائي الأهلي يقتربان من الرحيل

منذ أقل من ساعة

أكرم توفيق ينشر أول صورة له بعد الإصابة (صورة)

منذ حوالي 10 ساعة

أول رد فعل من مبابي بعد فشل انضمامه إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

منذ يوم

موسيماني يقرر الإطاحة بصخرة دفاع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

نجم ريال مدريد يحسم مصيره

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. 8 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تطورات مفاوضات الزمالك لحسم صفقة القرن

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. منتخب مصر الهدف الأول في شباك أنجولا (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

بيراميدز يُهدد صفقة الزمالك

منذ ساعتين و 26 دقيقة

3 مليون جنيه تفصيل الزمالك عن الصفقة النارية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. جماهير الزمالك ترفض عودة الهارب

منذ أقل من ساعتين

رسميا.. باريس سان جيرمان خطف صفقة مدوية من ريال مدريد

منذ حوالي 20 ساعة

بشرى سارة لريال مدريد قبل فترة التوقف الدولي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. البدري يُعلن تشكيل مصر لمواجهة أنجولا في تصفيات كأس العالم

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

أحمد ناصر وصابرين النجيلي في افتتاح مهرجان دمنهور.. وريهام عبد الحكيم بأوبرا الإسكندرية

"زي اليومين دول".. حكيم يحقق حلمه بالوقوف على هذا المسرح

مجدي شطا عن أم كلثوم وعبدالوهاب: "أقدر أغني زيهم" (فيديو)

تشبيهها بكوكب الشرق وميدلي أغاني شيرين وأنغام وأصالة.. أبرز لقطات حفل نداء شرارة (صور)

غناها هاني شاكر في الأوبرا.. عمر كمال يغني أغنيته "أبويا"

أبرزها أم كلثوم وأسمهان.. غيرة نجوم الزمن الجميل وصلت للاتهام بالقتل

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:25 م

عاجل.. البدري يُعلن تشكيل مصر لمواجهة أنجولا في تصفيات كأس العالم

عاجل - تطورات مفاوضات الزمالك لحسم صفقة القرن

05:02 م

عاجل.. 8 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

06:05 م

عاجل.. ثنائي الأهلي يقتربان من الرحيل

08:32 م

عاجل.. جماهير الزمالك ترفض عودة الهارب

07:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements