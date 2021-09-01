خاص.. الطب النفسي يرد على تصريحات سمية الخشاب بضرورة وجود رخصة للإنجاب

أحدثت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن طالبت بـضرورة وجود رخصة وامتحان يخضع لهم المتزوجين قبل إنجاب الأطفال.



حيث نشرت سمية الخشاب عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات المصغرة تويتر، بضرورة وجود رخصة للإنجاب، قائلة "أنا بطالب برخصة وامتحان للإنجاب، يعني قبل ما الأزواج يخلِّفوا يروحوا يطلعوا الرخصة دي فيتعملهم اختبار هل هما مؤهلين يربّوا أو لا؟ هل هما mentally stable؟ (مستقرون عقلياً) هل هيطلعوا نشأ كويس للمجتمع؟".



وتابعت: "اللي يسقط فالامتحان يعملوله therapy (تأهيل نفسي) وياخد كورس تدريب لحد ما ينجح عشان ميظلموش الأطفال معاهم".





يرد الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، على تصريحات الفنانة سمية الخشاب من خلال " الفجر الفني "، قائلاً "يوجد لدينا اضطرابات نفسية وأمراض نفسية، وأغلب مشاكل المتزوجين وحالات الطلاق بسبب الاضطرابات النفسية وليس الأمراض، حيث أن نسبة الأمراض مابين ١ ل ٥ % بينما الاضطرابات تصل إلى ٢٥%، وجميعنا لدينا اضطرابات نفسية، ففكرة إخضاع الشخص إلى اختبار نفسي غير منطقي ولا علمي بالمرة".



وتابع "كل شخص يكون واضح أمام الشخص الآخر قبل الزواج، وبعد الزواج يواجه الزوجين بعض المشاكل الزوجية، فلابد عليهم من التغافل عنها حتى تسير الأمور، لأن الاضطرابات النفسية موجودة في كل شخص، أما بخصوص الأمراض النفسية، فالشخص قبل الزواج يكون على علم بهذا المرض، ومن حقه الموافقة أو الرفض بإرادته".



وأضاف"كل المشاكل يصبح لها حل عندما يزداد وعي المجتمع الثقافي، ولحل مشكلة الطلاق وإنجاب أطفال غير سوية يكون عن طريق نشر الوعي الثقافي ومعرفة الناس بالأمراض النفسية والاضطرابات النفسية وكيفية علاجها".





واختتم حديثه بالتعليق على موافقة الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على اقتراح الفنانة سمية الخشاب، "بأن عالم السوشيال ميديا وهمي، ولايمس العالم الحقيقي بشيء، فلو أن هناك مليون شخص وافقها الرأي، فإذا نزلنا إلى الشوارع، لن نجد اثنين موافقين على ذلك، موضحاً أن مقياس الرأي على السوشيال ميديا كاذب، ورأي انفعالي اندفاعي".