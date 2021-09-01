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حملة أمنية هندية في كشمير بعد وفاة زعيم انفصالي

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 09:15 م
بوابة الفجر
أ ف ب
أطلقت الحكومة الهندية في إقليم كشمير المتنازع عليه حملة أمنية، اليوم الأربعاء، عقب وفاة الزعيم الانفصالي سيد علي جيلاني، عن 92 عاماً، وفق ما أفاد به سكان في الإقليم.

ونصب الجنود أسلاكاً شائكة، وحواجز على الطرق المؤدية إلى منزل جيلاني في سريناغار، بعدما أعلنت الأسرة وفاته.

وذكرت تقارير إعلامية قرب فرض حظر تجول.

وجيلاني المعارض للحضور الهندي في المنطقة المتنازع عليها، كان في الإقامة الجبرية منذ 11 عاماً.

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