حملة أمنية هندية في كشمير بعد وفاة زعيم انفصالي

أطلقت الحكومة الهندية في إقليم كشمير المتنازع عليه حملة أمنية، اليوم ا لأربعاء، عقب وفاة الزعيم الانفصالي سيد علي جيلاني، عن 92 عاماً، وفق ما أفاد به سكان في الإقليم.





ونصب الجنود أسلاكاً شائكة، وحواجز على الطرق المؤدية إلى منزل جيلاني في سريناغار، بعدما أعلنت الأسرة وفاته.





وذكرت تقارير إعلامية قرب فرض حظر تجول.





وجيلاني المعارض للحضور الهندي في المنطقة المتنازع عليها، كان في الإقامة الجبرية منذ 11 عاماً.