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نشاط ملحوظ بحركة تداول الحاويات والبضائع بميناء الاسكندرية

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 09:27 م
بوابة الفجر

شهدت حركة الملاحة و تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال ال 48 ساعة الماضية نشاطا ملحوظا، حيث بلغ إجمالي أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 2692 حاوية مكافئة.

وأضاف البيان الصادر اليوم عن الميناء، أن إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة بلغ 36 سفينة، أما بالنسبة لعدد السفن التى تباشر حاليا عمليات الشحن والتفريغ لميناءي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 31 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

وأشار البيان إلى دخول وخروج 18862 شاحنة عبر بوابات ميناءي الإسكندرية والدخيلة.

وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا وكذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضى.

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