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59 أغنية وطنية لـ 53 مطربا شابا تتنافس على جوائز مسابقة الإنتاج الثقافى "أنا المصري" بنسختها الرابعة

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 11:14 م
بوابة الفجر
منار داود
تتنافس تسع وخمسون أغنية وطنية تقدم بها ثلاث وخمسون مطربا شابا، على جوائز الدورة الرابعة من مسابقة الأغنية الوطنية للشباب "أنا المصري" التي ينظمها قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال.

وصرح المخرج خالد جلال أنه من المقرر أن توزع الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، جوائز المسابقة في احتفال القطاع بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والذي اعتاد القطاع على تنظيمه كل عام، بحضور عدد من أبطال القوات المسلحة الذين شاركوا فى حرب النصر، وكوكبة من الفنانين وقيادات وزارة الثقافة.

وكان باب التقدم للمسابقة بدأ فى الأول من يونيو ٢٠٢١، وأغلق في ١٥ أغسطس الماضى، وبعد نجاح المسابقة في تقديم أصوات شابة متميزة، أصبح التنافس على جوائز المسابقة يلقى اهتماما كبيرا من كافة محافظات الجمهورية، إلى جانب أبناء المصريين المقيمين بالخارج، حيث تقدم للمسابقة هذا العام مصريين أحدهما مقيم بهولندا وآخر بدولة الكويت.

يشار إلى أن فى النسخة الرابعة للمسابقة يسمح لأول مرة بمشاركة المصريين بالخارج، ويقدم القطاع خمس جوائز مالية، المركز الأول ٢٠ ألف جنيه، والمركز الثاني ١٥ ألف جنيه، والمركز الثالث ١٠ آلاف جنيه، والمركز الرابع ٧ آلاف جنيه، والمركز الخامس ٥ آلاف جنيه.

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