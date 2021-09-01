59 أغنية وطنية لـ 53 مطربا شابا تتنافس على جوائز مسابقة الإنتاج الثقافى "أنا المصري" بنسختها الرابعة

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59 أغنية وطنية لـ 53 مطربا شابا تتنافس على جوائز مسابقة الإنتاج الثقافى "أنا المصري" بنسختها الرابعة
الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 11:14 م
منار داود
تتنافس تسع وخمسون أغنية وطنية تقدم بها ثلاث وخمسون مطربا شابا، على جوائز الدورة الرابعة من مسابقة الأغنية الوطنية للشباب "أنا المصري" التي ينظمها قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال.
وصرح المخرج خالد جلال أنه من المقرر أن توزع الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، جوائز المسابقة في احتفال القطاع بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والذي اعتاد القطاع على تنظيمه كل عام، بحضور عدد من أبطال القوات المسلحة الذين شاركوا فى حرب النصر، وكوكبة من الفنانين وقيادات وزارة الثقافة.
وكان باب التقدم للمسابقة بدأ فى الأول من يونيو ٢٠٢١، وأغلق في ١٥ أغسطس الماضى، وبعد نجاح المسابقة في تقديم أصوات شابة متميزة، أصبح التنافس على جوائز المسابقة يلقى اهتماما كبيرا من كافة محافظات الجمهورية، إلى جانب أبناء المصريين المقيمين بالخارج، حيث تقدم للمسابقة هذا العام مصريين أحدهما مقيم بهولندا وآخر بدولة الكويت.
يشار إلى أن فى النسخة الرابعة للمسابقة يسمح لأول مرة بمشاركة المصريين بالخارج، ويقدم القطاع خمس جوائز مالية، المركز الأول ٢٠ ألف جنيه، والمركز الثاني ١٥ ألف جنيه، والمركز الثالث ١٠ آلاف جنيه، والمركز الرابع ٧ آلاف جنيه، والمركز الخامس ٥ آلاف جنيه.
وصرح المخرج خالد جلال أنه من المقرر أن توزع الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، جوائز المسابقة في احتفال القطاع بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والذي اعتاد القطاع على تنظيمه كل عام، بحضور عدد من أبطال القوات المسلحة الذين شاركوا فى حرب النصر، وكوكبة من الفنانين وقيادات وزارة الثقافة.
وكان باب التقدم للمسابقة بدأ فى الأول من يونيو ٢٠٢١، وأغلق في ١٥ أغسطس الماضى، وبعد نجاح المسابقة في تقديم أصوات شابة متميزة، أصبح التنافس على جوائز المسابقة يلقى اهتماما كبيرا من كافة محافظات الجمهورية، إلى جانب أبناء المصريين المقيمين بالخارج، حيث تقدم للمسابقة هذا العام مصريين أحدهما مقيم بهولندا وآخر بدولة الكويت.
يشار إلى أن فى النسخة الرابعة للمسابقة يسمح لأول مرة بمشاركة المصريين بالخارج، ويقدم القطاع خمس جوائز مالية، المركز الأول ٢٠ ألف جنيه، والمركز الثاني ١٥ ألف جنيه، والمركز الثالث ١٠ آلاف جنيه، والمركز الرابع ٧ آلاف جنيه، والمركز الخامس ٥ آلاف جنيه.