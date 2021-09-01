العراق: سياسة "أوبك+" لزيادة إنتاج النفط تدريجيا ستساعد في استقرار الأسواق





قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار الأربعاء إن سياسة أوبك+ لزيادات تدريجية في إنتاج الخام ستساعد في استقرار أسواق النفط العالمية.





وقال عبد الجبار في بيان إن العراق يدعم جميع الاتفاقات داخل مجموعة أوبك+ التي تساعد في استقرار سوق النفط، مضيفا أن تحالف الدول المنتجة للخام سيواصل مراقبة الأسواق للتعاطي مع أي متغيرات في العرض والطلب.





وفي وقت سابق اليوم، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها وفي مقدمتهم روسيا، على التمسك بسياستهم الحالية لزيادات تدريجية في إنتاج النفط، على الرغم من تعديل صعودي لتوقعاتهم للطلب للعام 2022 واستمرار الضغوط الأميركية لزيادة الإنتاج بسرعة أكبر.