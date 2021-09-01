خبير بـ"فايرز" الأمريكية يكشف أعراض خطيرة في إصابة الأطفال بمتحور "دلتا"

قال الدكتور أشرف الفقي، كبير خبراء بالإدارة العالمية للبحوث والتطوير بشركة فايرز الأمريكية، إن سلالة "دلتا" أصبحت السلالة الأكثر شيوعًا في عدد من الدول الأوروبية، مؤكدًا أنها أكثر انتشارًا بين الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية.



وكشف "الفقي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي أم سي" المذاع على فضائية "دي أم سي" اليوم الأربعاء، عن خطورة أعراض سلالة دلتا بين الأطفال، موضحًا أن نسب إشغال الأسرة في مستشفيات فلوريدا ولويزانا بين الأطفال ارتفعت بصورة كبيرة.



وأشار إلى أن بعض الأطفال يعانون من ضيق في التنفس وتدهور حالتهم بصورة كبيرة وبعضهم يضطروا للدخول في غرف العناية المركزة، موضحًا أن هناك زيادة مضطردة خلال الشهرين الماضيين ولاسيما في الولايات التي نسب التطعيم فيها متدنية.

