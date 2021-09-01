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ضبط شخص يمارس نشاط إجرامي بتزوير المحررات الرسمية

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 09:50 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، من ضبط أحد الأشخاص في القاهرة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية وترويجها مقابل مبالغ مالية.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة "له معلومات جنائية")، بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية وترويجها وقيامه بتأسيس مكتب لخدمات رجال الأعمال "بدون ترخيص" بدائرة محل سكنه، وإتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى وتقليد الأختام والأكلاشيهات الخاصة بعدد من الجهات الحكومية، وبيعها لراغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تصعب حصولهم عليها بالطرق القانونية مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن لقاهرة تم ضبطه.. وعُثر بحوزته على (أكلاشيه بإسم المكتب الخاص به - جهاز كمبيوتر" بمشتملاته وطابعة ألوان ليزر"، بفحصه تبين أنه يحوى العديد من الملفات التى تؤكد نشاطه الإجرامى).

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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