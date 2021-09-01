سقوط صاحب مؤسسة وهمية بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب مؤسسة وهمية وآخر صاحب شركة للإنتاج الإعلامى لاشتراكهما فى تنظيم مؤتمرات لمنح شهادات فخرية وشهادات تقدير مزورة بمقابل مادي.



ورصدت متابعة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وجود منشورات ودعوات على مواقع التواصل الإجتماعى بإقامة مهرجان دولى مزمع إقامته برعاية مؤسسات الدولة - على حد إدعاء المسئول عن ذلك المهرجان "صاحب مؤسسة وهمية".



بجمع المعلومات وإجراء التحريات أسفرت جهود البحث أن وراء ذلك النشاط (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة البحيرة وله محل إقامة آخر بالجيزة "له معلومات جنائية") وأنه يقوم بالإدعاء بحصوله على شهادة دكتوراة – على غير الحقيقة - وأنه صاحب مؤسسة إبداعية فى مصر تقوم بتكريم الشخصيات المؤثرة ومنحهم شهادات فخرية وكذا شهادات تقدير مزورة لأى شخص يطلب ذلك بمقابل مادى حيث يتم منح شهادات الدكتوراة الفخرية وشهادات تقدير بمقابل مادى، كما تبين قيام المذكور بإقامة مهرجانات بذات المضمون فى سنوات سابقة وقام بإستضافة عدد من المشاهير لإضفاء حالة من الزخم الإعلامى والقانونى على تلك المهرجانات بالإشتراك مع أحد الأشخاص (مالك شركة للإنتاج الإعلامى) وذلك مقابل تحصل الأخير على مقابل مادى كبير.



عقب تقنين الإجراءات وبالإشتراك مع مديرية أمن الجيزة تم ضبط المتهم الأول "صاحب المؤسسة الوهمية".. وعُثر بحوزته على (لوحات لإعلان عن حفل تكريم –أعلام دول ومؤسسات مختلفة - شهادات شكر وتقدير ودكتوراة فخرية وكمية من شعار المؤسسة- بروتوكولات تعاون للمؤسسة وأحد المراكز الثقافية مع العديد من الجهات "خلافًا للحقيقة"- دفتر إيصالات إستلام نقدية لإحدى الشركات- أغلفة بإسم المؤسسة- كارنيهات منسوب صدورها للعديد من الجهات - جهاز كمبيوتر وطابعة- هاتف محمول).



ومن خلال تكثيف الجهود وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.. أمكن تحديد (صاحب شركة الإنتاج الإعلامى الذى يستعين به المتهم فى إقامة المهرجانات - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة).



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعُثر بحوزته على (جهاز كمبيوتر- 3 هارد ديسك داخلى وخارجى).. وبفحص الأجهزة والهواتف المضبوطة بحوزتهما تبين أنها تحوى مراسلات بين المتهم الأول وصاحب أحد المراكز الثقافية بإحدى الدول تتضمن طلب المتهم من صاحب المركز المشاركة فى المهرجان المزمع إقامته، وكذا طلب الحصول على العضوية بالمركز بمقابل مادى، وبناءً عليه قام بإصطناع شهادة تفيد أن المؤتمر المزمع إقامته سوف يكون تحت رعاية المركز – على خلاف الحقيقة -.



بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.