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نقابة الموسيقيين عن أزمة "شاكوش والبحراوي": التنافس بيكون بالإبداع (فيديو)

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 09:56 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، إن قرار مجلس النقابة بوقف تصاريح الغناء لمدة شهر لكل من حسن شاكوش ورضا البحراوي، حدث بسبب مابدر منهما من تنمر وتبادل كلمات أمام الجمهور، مشيرُا إلى أن قرار الوقف عمل صميم، ويأتي في إطار تنفيذ دور النقابة الفعلي.

وأضاف "مرتضى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز عبد الفتاح مقدم برنامج "تحت الشمس"، المذاع على فضائية "الشمس"، مساء الاربعاء، أن "عضوية النقابة لا تعني أن العضو يفعل ما يريد، ولكن على العضو أن يلتزم بلوائح وقوانين النقابة ومن أهمها المحافظة على تقاليد المجتمع وأعرافه".

وتابع: "الفنان يجب أن يكون قدوة وسفيرا لبلده وفنه، هذا ما اعتدنا عليه من الكبار، التنافس يكون بالإبداع لا بالتراشق، وعدم استخدام الفن في انحدار بشكل غير أخلاقي مرفوض تماما، والنقابة دائما ستتحرك فورا لإيقاف مثل هذه الأفعال التي طرأت علينا".

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