"التعليم العالي" تكشف تفاصيل تطبيق نظام الساعات المعتمدة ببعض الكليات

كشف محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات، تفاصيل بدء بعض الجامعات في تطبيق نظام الساعات المعتمدة في برامجها التعليمية خلال العام الدراسي الجديد.



وقال "عاشور" في حواره عبره سكايب مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء، إن هناك توجيهات من وزير التعليم العالي بتطوير المنظومة التعليمية.



وأضاف أن نظام الساعات المعتمدة هو عبارة عن برامج تتماشى مع احتياجات سوق العمل سواء بتقليل أو زيادة عدد ساعات البرامج التعليمية المطلوب من الطالب أن يحصل عليها لإتمامه الدراسة دون الاشتراط بعدد سنوات محددة.



وأشار إلى أنه سيتم تحويل نظام الفصول الدراسية والاتجاه إلى نظام الساعات المعتمدة وهو ما يستتبعه تغيير صورة التعليم بهذه الكليات ونظامها بالكامل من خلال لوائح الكلية وإمكانياتها البشرية وهو ما تقوم به الوزارة لمساعدة الكليات التي تريد التحول لهذا النظام.

