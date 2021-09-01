Advertisements

بضبط صاحب "شبكة دش".. الداخلية تواصل جهودها فى مكافحة جرائم المصنفات

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 09:58 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تواصل جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم المصنفات وإعادة بث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص.

أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية) بإتخاذ سطح العقار سكنه مكانًا لإدارة شبكة قنوات فضائية مشفرة وإعادة بثها على قاطنى المنطقة سكنه مقابل مبالغ مالية بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتم ضبطه، وعثر بسطح العقار على (عدد 21 جهاز ريسيفر – 12 كارت فك شفرة القنوات الفضائية – كابينة توزيع قنوات فضائية – جهاز سويتش).

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الفحص والتفتيش إعترف بإرتكاب الواقعة بهدف تحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

وصلات دش وزارة الداخلية مشفرة القنوات المشفرة اخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. البدري يُعلن تشكيل مصر لمواجهة أنجولا في تصفيات كأس العالم

منذ حوالي 3 ساعات

خالد الغندور يؤكد اقتراب الزمالك من حسم صفقة الجناح الطائر

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يُهدد صفقة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بعد رحيله.. نجم الزمالك يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الأبيض

منذ أقل من نصف ساعة

3 مليون جنيه تفصيل الزمالك عن الصفقة النارية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. جماهير الزمالك ترفض عودة الهارب

منذ حوالي 3 ساعات

أكرم توفيق ينشر أول صورة له بعد الإصابة (صورة)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

منذ يوم

عاجل - تطورات مفاوضات الزمالك لحسم صفقة القرن

منذ حوالي 6 ساعات

رسميا.. باريس سان جيرمان خطف صفقة مدوية من ريال مدريد

منذ حوالي 21 ساعة

أول رد فعل من مبابي بعد فشل انضمامه إلى ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. 8 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ثنائي الأهلي يقتربان من الرحيل

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تعرف على أسماء العائدين من الإعارة إلى الزمالك

منذ أقل من ساعة

العروض تنهال على نجم الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

موسيماني يقرر الإطاحة بصخرة دفاع الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

القبض على فني حاسبات لإدراته شبكة انترنت مركزية بدون ترخيص في البساتين

حبس شخص بتهمة إدارة شبكة بث قنوات مشفرة في الشرقية

القبض على صاحب محل إلكترونيات لحيازته أجهزة ريسيفر لفك الشفرات

ضبط مدير محل لقيامه ببيع أجهزة "ريسيفر" لبث القنوات الفضائية المشفرة

مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم القرصنة

ضبط متهم تخصص في قرصنة البرمجيات والبث الفضائي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:25 م

عاجل.. البدري يُعلن تشكيل مصر لمواجهة أنجولا في تصفيات كأس العالم

عاجل - تطورات مفاوضات الزمالك لحسم صفقة القرن

05:02 م

بعد رحيله.. نجم الزمالك يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الأبيض

10:28 م

عاجل.. 8 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

06:05 م

تعرف على أسماء العائدين من الإعارة إلى الزمالك

10:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements