بضبط صاحب "شبكة دش".. الداخلية تواصل جهودها فى مكافحة جرائم المصنفات

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تواصل جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم المصنفات وإعادة بث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص.أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية) بإتخاذ سطح العقار سكنه مكانًا لإدارة شبكة قنوات فضائية مشفرة وإعادة بثها على قاطنى المنطقة سكنه مقابل مبالغ مالية بالمخالفة لأحكام القانون.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتم ضبطه، وعثر بسطح العقار على (عدد 21 جهاز ريسيفر – 12 كارت فك شفرة القنوات الفضائية – كابينة توزيع قنوات فضائية – جهاز سويتش).بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الفحص والتفتيش إعترف بإرتكاب الواقعة بهدف تحقيق أرباح مادية غير مشروعة.