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ضبط 315 ألف نسخة كتاب تعليمي بدون ترخيص بالأزبكية

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت مباحث المصنفات من ضبط 315 ألف نسخة كتاب تعليمى بدون ترخيص داخل مخزن بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام المسئولين عن (مخزن كتب خاص بإحدى الشركات – كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة) ببيع كتب دراسية "بدون ترخيص" من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن المشار إليه وتم التقابل مع (أمين المخزن، مقيم بمنطقة الأزبكية بالقاهرة) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (315000 نسخة من كتاب تعليمى خارجى مختلف العناوين والسنوات الدراسية).

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بأنه أمين المخزن والمسئول عن تلك المخالفات مالك الشركة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

مخزن كتب كتب الازبكية

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