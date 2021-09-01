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تعرف على أسماء العائدين من الإعارة إلى الزمالك

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على العائدين من فترة الإعارة إلى صفوف فريقه بالموسم الجديد.

وطالب كارتيرون إدارة ناديه بعودة كل من مصطفى فتحي المعار إلى صفوف سموحة السكندري ومحمد أوناجم المعار إلى الوداد البيضاوي المغربي وعمر السعيد من الجونة ومحمد صبحي من الاتحاد السكندري.

ويأتي طلب المدير الفني، بعد ظهور فتحي بمستوى مميز للغاية مع الفريق السكندري ومساهمته في احتلال المركز الرابع، بالإضافة إلى أوناجم الذي يعد أفضل لاعبي الدوري المغربي وتوج مع فريقه بالبطولة.

وكان الزمالك توج بلقب الدوري المصري الممتاز على حساب الأهلي الغريم التقليدي، ويسعى لمواصلة تحقيق الألقاب عن طريق التدعيمات القوية واستعادة أهم نجومه المعارين في الموسم الجديد.

الكلمات المفتاحية

مصطفي فتحي سموحة السكندري الغر الزمالك

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