أول تعليق من ساؤول بعد انضمامه إلى تشيلسي

قال الإسباني الدولي ساؤول نيغويز إنه يتطلع إلى إعادة اكتشاف أفضل مستوياته من جديد، وذلك بعد انتقاله إلى تشيلسي الإنجليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعقد إعارة من أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويأمل ساؤول في التخلص من الإحباط الذي عانى منه في الفترة الأخيرة، وقد صرح قائلاً: "لا أود رؤية ساؤول الذي رأيتموه في العامين الماضيين".

وسيقضي ساؤول موسم 2021-2022 ضمن صفوف تشيلسي على سبيل الإعارة، في صفقة جرى الإعلان عنها مساء أمس الثلاثاء، مع نهاية سوق الانتقالات الصيفية، ويتضمن العقد بنداً يتيح لتشيلسي ضم الإسباني الدولي بعقد نهائي.

وتوج ساؤول (26 عاماً) مع أتلتيكو بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي، لكنه واجه فترة محبطة وابتعد عن مركزه بالفريق الذي يدربه دييغو سيميوني.

وارتبط اسم ساؤول أيضاً بالانتقال إلى مانشستر يونايتد وليفربول، لكنه يتأهب الآن للمشاركة مع تشيلسي ويتطلع إلى بداية جديدة في لندن.

وقال ساؤول في مقابلة على منصة البث المباشر تويتش: "الشيء السلبي الوحيد كان عدم اللعب في مركزي (في أتلتيكو)".

وأضاف لاعب خط الوسط: "لم أقدم ما كنت أرغب في تقديمه، كان لدي حاجز في ذهني لا يسمح لي بلعب دور آخر، خيار الانتقال لتشيلسي اتخذته للخروج من مكان لم أكن اشعر فيه بالارتياح، لم يكن من السهل الانضمام لهذا الفريق".

وتابع: "وشارك ساؤول في 22 مباراة فقط بالدوري خلال الموسم الماضي، وهو أقل معدل مشاركة له منذ موسم 2014-2015".

وقال ساؤول: "في تشيلسي، سأتدرب في مركزي، وبعدها أرى ما إذا كنت سأشارك، هذا هو السبب الأهم في قراري".

وأضاف: "أود الانضمام لتشيلسي وخوض التجربة، وبعدها نرى ما سيحدث، لا أريد المزيد من التفكير، أريد المضي قدماً والتنافس ومساعدة تشيلسي".

وتابع: "أنا شخصياً، أود العودة إلى ساؤول الذي أرغب في رؤيته، لا أود رؤية ساؤول الذي رأيتموه في العامين الأخيرين، كنت محبطاً للغاية إزاء عدم قدرتي على استعراض ما يمكنني القيام به".