بعد رحيله.. نجم الزمالك يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الأبيض

حرص حميد أحداد لاعب الزمالك السابق، على توجيه رسالة شكر إلى جماهير الفارس الأبيض والأجهزة الفنية والإدارية التي تعامل معهم قبل رحيله عن القلعة البيضاء بشكل نهائي.

وأعلن الزمالك انتقال حميد أحداد لاعب فريق الكرة، إلى صفوف الرجاء المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانتقل أحداد إلى الرجاء المغربي مقابل 100 ألف دولار، بجانب استغناء اللاعب عن كافة مستحقاته المالية لدى القلعة البيضاء.

ونشر أحداد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رسالة قائلا: "أتقدم لكل مكونات نادي الزمالك المصري جمهورا وأطقما إدارية وتقنية وطبية بكامل تحياتي وتشكراتي على حسن تعاملهم وجميل ضيافتهم وكرمهم المعهود في شعب مصر المحب لكرة القدم".

وتابع: "لقد استمتعت بكل دقيقة قضيتها بنادي الزمالك وأنا محاط بدعم وحب ومساندة كل من أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة النادي المحترمين وأصدقائي اللاعبين ممن جمعتني معهم لحظات جميلة سجلت في سجلي الكروي".

وأضاف: "وكذا جماهير نادي الزمالك الأوفياء التي تشهد مدرجات ستاد الزمالك على كفاحهم وعشقهم منقطع النظير للنادي".

واختتم: "تجربة كانت ممتعة ولن تنسى، أتمنى التوفيق والنجاح لكل أحبابي بمصر، شكرا لكم من القلب".