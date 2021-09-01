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مركز شباب ببا يقرر تجميد النشاط بالقسم الثالث

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني


قرر مجلس إدارة مركز شباب ببا برئاسة محمد جابر المليجي تجميد نشاط الفريق الاول لكرة القدم بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث وذلك لعدم القدرة علي تنفيذ اشتراكات الاتحاد المصري لكرة القدم بخصوص ارتباط الفريق الاول بالناشئين خلال مسابقة الموسم الكروي ٢٠٢١/٢٠٢٠م .


وشمل القرار الذى صدر بإجماع مجلس الإدارة برئاسة رئيس مجلس الإدارة وطه عطا نائب رئيس مجلس الإدارة ومصطفى شعبان أمين الصندوق واحمد عبدالله وطارق يحي
وابراهيم محمد الغزالي أعضاء مجلس الادارة علي أن يتم المشاركة بدوري قطاع الناشئين .

واختتم ببا الموسم الماضي في المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة .

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