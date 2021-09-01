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عاجل.. منتخب مصر يهزم أنجولا بشق الأنفس في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 10:49 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
حقق منتخب مصر الأول فوزًا صعبًا وغاليًا، على حساب المنتخب الأنجولي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

ويُدين المنتخب المصري بهذا الفوز الغالي والثمين إلى نجمه محمد مجدي قفشة الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول للمباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب ستاد الدفاع الجوي.

الكلمات المفتاحية

مصر كاس أمم أفريقيا ققشة تصفيات المونديال أنجولا

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