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أسعار الذهب تواصل تحقيق مكاسب شهرية في أغسطس

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 11:26 م
بوابة الفجر
في ظل ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة الأميركية، حقّق الذهب مكاسب شهرية بنسبة 0.3%  بعد أن سجّل أعلى مستوى هذا الأسبوع منذ الرابع من أغسطس عند حوالي 1823 دولار للأونصة.

يأتي ذلك بدعم من هبوط عائدات سندات الخزانة الأميركية وضعف الدولار.

في المقابل، تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى لأكثر من ثلاثة أسابيع مما يقللّ من تكلفة المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى.

كما انخفضت  الفائدة على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات لأقل مستوى في أسبوع.

رئيس مجلس الاحتياطي، جيروم باول، كان قد أكّد أن الفدرالي يمكن أن يبدأ في خفض مشترياته الشهرية من السندات هذا العام، على الرغم من أنه لن يكون في عجلة من أمره للبدء في رفع أسعار الفائدة.

على صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تتّجه الفضة لشهر ثالث من التراجع بهبوط 6%، في حين سجّل البلاتين خسارة للشهر الرابع على التوالي بانخفاض 3.1 %.

بينما سجّل البلاديوم أسوأ أداء شهري في سبعة أشهر منخفضا 7.4%.

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